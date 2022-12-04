خلال لقائه المنفي.. المهراج يؤكد أن فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا

العنوان-طرابلس

قال السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى المهراج، اليوم الأحد، إن بلاده ستلعب دورًا إيجابيًا في استقرار ليبيا وصولاً لاتفاق سياسي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية، يوافق على نتائجها كل الأطراف السياسية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، للسفير الفرنسي بالعاصمة طرابلس، وفق بيان المجلس.

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمساعي المحلية والدولية التي تسهم بها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار من يمثله وينفذ مطالبه.

وأشاد السفير الفرنسي، بالدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي للخروج من الأزمة الحالية، مؤكدًا استمرار جهود فرنسا لتحقيق الاستقرار.