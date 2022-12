ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي عن استغرابه وتعجبه من الأصوات التي تعارض أي تقارب أو لقاء بين الليبيين نحو توحيد المواقف الوطنية.

لنقي قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إنه من الأجدر انتظار ما تسفر عنه نتائج هذه اللقاءات بين الإخوة.

وتالع “علينا أن ننتقد بموضوعية واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطنن بدل محاولة كسر مجاديف القارب”.

وأكد على أنه من المهم العمل على إنهاء الصراع السياسي وانقسام مؤسسات الدولة.

Shares

The post لنقي: أتعجب من الأصوات التي تعارض أي تقارب أو لقاء بين الليبيين نحو توحيد المواقف الوطنية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية