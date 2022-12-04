ليبيا.. مناقشات حكومية حول مسودة الوثيقة القضائية للهجرة

ناقشت اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة، اليوم الأحد، مسودة الوثيقة القضائية المتعلقة بأسس سياسات واستراتيجيات الهجرة.

وجاء ذلك خلال اجتماعها الدوري، برئاسة عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص، بحضور أعضاء وأمين سر اللجنة، وذلك بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

وأقر الاجتماع، الذي عقد الخميس، جملة من الإجراءات التفصيلية لإصدار الوثيقة وإقرار سياسة شاملة للهجرة بما يوافق القانون ويحفظ السيادة الوطنية، بحسب بيان مجلس النواب اليوم الأحد.

وحسب أحدث إحصائيات صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة فقد جرى إنقاذ أكثر من 20 ألف مهاجر خلال العام 2022، من بينهم 678 طفلًا، خلال محاولات الهجرة غير القانونية عبر البحر الأبيض المتوسط، وإعادتهم إلى ليبيا.

وفق الأرقام الواردة في التقرير الصادر نهاية نوفمبر الماضي بناء على المعلومات التي تجمعها المنظمة في موانئ ليبيا، فقد جرى إعادة 20 ألف و824 مهاجراً إلى ليبيا، من بينهم 19 ألف و75 رجلاً و1089 امرأة و678 طفلًا.