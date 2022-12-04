بوراص: لقاء عقيلة والمشري “حاسم”

الوطن| رصد

قالت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص، إنه من المفترض أن يكون اللقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، حاسما، وأن ينتج عنه حل لحالة الجمود.

وأوضحت بوراص، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الطرفين خلقا نوعا من أنواع القوة القاهرة على المشهد السياسي، وساهما بشكل مباشر وغير مباشر في تعطيل عجلة تحديد موعد الانتخابات، إلى جانب الأطراف الأخرى مثل حكومة الدبيبة منتهية الولاية.

ورأت أن اللقاء يأتي في إطار توطين الحوار داخل الأراضي الليبية، وذلك نزولا عند رغبة الليبيين في رؤية الأطراف الليبية تجلس داخل البلاد لإدارة الحوار، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وهذا يجعل الطرفين أمام مسؤوليه وطنية كبيرة تجبرهم على حل أزمة الشرعية.

ولم تستبعد بوراص أن تقوم حكومة الدبيبة منتهية الولاية بعرقلة اللقاء، خاصة أنها لها سوابق عندما منعت النواب من مغادرة المطار، وحضورهم جلسات البرلمان؛ لتقرير مصير بعض القضايا مثل قضية المحكمة العليا.