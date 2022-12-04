المنفي يبحث استقرار ليبيا مع السفير الفرنسي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى المهراج.

ووفقا لمكتب إعلام الرئاسي فقد تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمساعي المحلية والدولية التي تسهم بها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسة، تلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار من يمثله وينفذ مطالبه.

وأكد السفير الفرنسي، استمرار جهود فرنسا لتحقيق الاستقرار، لافتاً أنها ستلعب دوراً “إيجابياً” في استقرار ليبيا وصولاً لاتفاق سياسي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية، يوافق على نتائجها كل الأطراف السياسية.