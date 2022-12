بن شرادة: مجلس النواب وقع في حرج كبير عندما قام بمنح الثقة لحكومة اخرى غير حكومة الوحدة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إنه لا علم مسبق لديهم بشأن اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في مدينة الزنتان.

بن شرادة لفت في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أنه سيتم مطالبة عقيلة صالح الجلسـة المعلن عـن عقدها الثلاثاء بتقديم تقريره بشأن مصر ولقائه بالمشري.

وبيّن أن إعادة تشكيل ملتقى الحوار السياسي الغرض منها ثلاثة اهداف، إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، توحيد الأجهزة الرقابية والمناصب السيادية، وإصدار القاعدة الدستورية.

وأفاد أن مجلس النواب وقع في حرج كبير عندما قام بمنح الثقة لحكومة اخرى غير حكومة الوحدة الوطنية.

ورأى أن معالجة هذا الحرج لن يتم إلا من خلال توحيد السلطة التنفيذية والذي يحتاج إلى تشكيل حكومة ثالثة.

