البركي يدعو لعقد لقاء جامع وعاجل دون إملاءات خارجية

الوطن| رصد

دعا المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم في حكومة عبدالله الثني، عبد الرحيم البركي، القوى الوطنية الصادقة للعمل بشكل عاجل على عقد لقاء ليبي جامع بدون إملاءات خارجية لصياغة ميثاق وطني يضمن وحدة ليبيا وسيادتها، ويحافظ على مكتسباتها الوطنية وعدم شخصنتها، وأن تحدد فيه مسارات الحل وآلياته.

وحذر البركي، في تغريدة عبر “تويتر”، من خطورة الأوضاع التي وصلت إليها ليبيا، مؤكدا أنه على القوى الوطنية الصادقة أن ترمي خلفها كل التوجهات السياسية بمختلف مسمياتها.

وأشار البركي إلى أن “استدعاء التاريخ بما له وعليه لا يفيدنا الآن”، مردفا: “نحن بحاجة إلى تجاوز أغلب محطات تاريخنا إذا كنا نريد حلا لحاضرنا ، واستشرافا لمستقبلنا، بغض النظر عن التسمية، فوطننا في خطر”.