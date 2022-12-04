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الحصادي: بعض المزايدين بالانتخابات سيرفضون نتائجها

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري، منصور الحصادي، بعض الأصوات المطالبة بإجراء الانتخابات في ليبيا، مؤكدًا أنهم سيكونون أول الرافضين لنتائجها.

وقال منصور الحصادي، عبر حسابه على “تويتر” إن بعض المزايدين بالانتخابات سيكونون أول الرافضين لنتائجها.

وأضاف الحصادي، أن “الانتخابات عملية ديمقراطية يتحقق من خلالها التداول السلمي على السلطة وتجديد الشرعية”.

وأفاد بأن “الانتخابات ليست لتصفية الحسابات، وليست لعب بمشاعر الناس، الانتخابات تعني الاعتراف بالنتائج”.

واختتم الحصادي: ”للأسف في السياسة الكذب حبله طويل”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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