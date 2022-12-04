الزنتوتي: تشكيل حوكة جديدة مرهون بموافقة أمريكا وبريطانيا

الوطن| رصد

رأى عضو المؤتمر الوطني السابق “عبد المجيد الزنتوتي”، أن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، أو أي تغيير للمناصب السيادية مرهون بموافقة أمريكيا وبريطانيا حصرياً.

وقال الزنتوتي في تغريدة: ” الحديث عن حكومة ثالثة ومناصب سيادية جديدة بما فيها البنك المركزي مستحيل تنفيذها أو تعمل بطرابلس دون موافقة أمريكا وبريطانيا حصرياً”.

وأوضح الزنتوتي أن كثرة المشاورات في ليبيا تعد مضيعة لوقت الشعب والشأن الليبي، مبيناً بأنه يلتزم الحياد في هذا الصدد وليس مع أي طرف على الإطلاق.