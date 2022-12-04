المدغيو: بلغنا أن حكومة الدبيبة ضغطت على بلدية الزنتان لمنع لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة

أوضح عضو مجلس الدولة عن الزنتان خليفة المدغيو، أن “مدينة الزنتان كانت مستعدة لاستقبال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، ورئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري اليوم الأحد، لكنّا فوجئنا ببيان البعثة الأممية أمس”.

المدغيو، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن حديث المبعوث الأممي عن “أسباب خارج إرادته” لم نفهمه، ولا نعرف ما الذي يقصده به مع استعداد المدينة وأعيانها وساستها أتمّ الاستعداد لاستقبال الاجتماع الثلاثي، منوها بأن المدينة جاهزة لوجستيا لعقد أي اجتماع لمسؤول وتأمينه، وصيانة مطار الزنتان متواصلة منذ مدة، وقد أُكّد أنه سيكون جاهزا بداية ديسمبر الجاري.

وأوضح أن الزنتان أنسب المدن لاستضافة لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة لأنها لا تنتمي لطرف واحد، ففيها مؤيدون للمستشار عقيلة صالح وآخرون لخالد المشري، ولذا فهي مؤهلة للعب دور في التقارب بين الطرفين.

وأضاف: “بلغنا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ضغطت على بلدية الزنتان لمنع اللقاء لكن المدينة لا تمثلها البلدية وحدها إذ يمكننا تنسيق اللقاء عبر الأعيان والأهالي، وستعقد غدا جلسة رسمية لمجلس الدولة برئاسة المشري، وسنستوضح أمر تأجيل اللقاء وأسباب ذلك منه صراحةً”.