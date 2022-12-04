وفد طبي مصري يجري عمليات جراحية صعبة ومعقدة في البيضاء

استقبل مركز البيضاء الطبي، وفدا طبيا من مصر، لإجراء عدد من العمليات الجراحية الصعبة للأطفال وحديثي الولادة.

وقال بيان صادر عن المركز: “في إطار سعى إدارة مركز البيضاء الطبي لتحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير خبرات الطواقم الطبية بالمركز، فقد زار المركز وفد طبي من جمهورية مصر العربية، متخصص في العمليات الجراحية للأطفال وحديثي الولادة، برئاسة الاستاذ الدكتور حامد سليم، وذلك من أجل إجراء عمليات جراحية صعبة، ومعقدة، ولأول مرة يتم إجراءها في ليبيا”.

بدوره، قال مدير المركز البيضاء الطبي عبد الرحيم مازق: “الهدف من حملة العمليات الجراحية للأطفال وحديثي الولادة، هو تخفيف المعاناة على المواطنين، ورفع المعاناة عنهم سواء بالسفر خارج ليبيا لدول الجوار ودفع أموال طائلة هناك من أجل إجراءها، لآن مثل هذه العلميات الصعبة لم تجر من قبل داخل المستشفيات العامة في ليبيا”.

وأضاف مازق “الوفد الطبي بالتعاون مع الطواقم الطبية داخل مركز البيضاء الطبي، قام على مدار أربعة أيام بإجراء ما يقارب الـ14 عملية وكانت جميعها صعبة وفي غاية الخطورة، وفي أعمار متفاوتة من عمر ثلاثة أشهر إلى السنتين، ومن مختلف مدن ومناطق ليبيا، وأبرزها وأصعبها استئصال ورم من جمجمة طفلة عمرها سنة واحدة، هذا الورم الذي تم استئصاله أكبر من حجم الجمجمة نفسها، وقد تمت كافة العمليات التي تم إجراءها داخل مركز البيضاء الطبي بنجاح تام”.

وتابع “زيارة الوفد المصري والمتخصص في إجراء العمليات الجراحية للأطفال وحديثي الولادة، هي الزيارة الأولى من نوعها ولن تكون الاخيرة، حيث ستكون هناك زيارات أخرى في الفترة القريبة القادمة”.

وأشار إلى أن هذه الحملة كانت بمجهودات ذاتية، دون أي دعم من وزارة الصحة الليبية، مطالبًا إياها بتقديم الدعم اللازم للمراكز الطبية والمستشفيات العامة بليبيا، من أجل إجراء مثل هذه العمليات فيها، قائلا: “هذه العمليات تساهم في تخفيف عبء تحويل المرضى للخارج مما يوفر نفقات مالية باهظة على المريض، كما يساعد في تدريب الطواقم الطبية الليبية تمهيدا للاعتماد على النفس”.