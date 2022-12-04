أبوجناح يبحث مع مجلس قبائل مدينة العجيلات تطوير كافة المرافق الصحية بالمدينة 

طرابلس 04 ديسمبر 2022 (وال)- التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح اليوم الأحد، مع مشائخ وأعيان قبائل مدينة العجيلات، لمناقشة أوضاع المرافق الصحية بالمدينة والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير عملها وإمكانية حلها.

وذكرت وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك أن أبوجناح أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس حرص الحكومة على حل كافة العراقيل التي تواجه قطاع الصحة والاهتمام بالمرافق الصحية وتطويرها والاهتمام بالكوادر العاملة.

وبحسب المصدر فأن أبوجناح تعهد خلال الاجتماع على توفير كافة الاحتياجات، فيما يخص مستشفيات العجيلات القروي والعجيلات العام، والنساء والولادة، والبدء الفعلي في تطويرها وتوفير الكوادر الطبية اللازمة. (وال _ طرابلس)

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