بعد تعذر لقاء الزنتان.. واشنطن: ندعم الجهود الأممية لعقد حوار بين قادة ليبيا

أكد المبعوث والسفير الأمريكي لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند دعم الولايات المتحدة لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأحد، إن “نورلاند” يدعم جهود المبعوث الأممي لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين.

وشدد المبعوث الأمريكي على أن المجتمع الدولي يؤيد التوصل لحل “ليبي- ليبي”، لافتًا إلى أن القادة الليبيين لديهم فرصة لتحقيق التوافق.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي أكد أمس أنه ليس بالإمكان انعقاد الاجتماع المقرر له في مدينة الزنتان بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، لأسباب لوجستية خارجة عن إرادته.

ودعا المؤسسات الليبية بما فيهم المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدول إلى الدخول في حوار من أجل إيجاد حل للأزمة في ليبيا.

وأكد باتيلي أن شعب ليبيا يستحق الفرصة للإدلاء بصوته واختيار قادة المستقبل.