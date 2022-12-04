مُعدي وغير مميت..السايح يكشف عن الفيروس المنتشر مؤخرًا في ليبيا

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح، اليوم الأحد، إن فيروس المخلوي التنفسي RSV ، غير خطير وليس مميت.

وأوضح السايح في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن فيروس المخلوي التنفسي هو أحد أسباب الإنفلونزا الموسمية، والتعافي منه تلقائي خلال أسبوع واحد أو عشرة أيام.

وأضاف مدير المركز، أنه مع بداية فصل الشتاء هو موسم المرض المعتاد في العالم أجمع ليس فقط في ليبيا، وهو معدي بطبيعة الحال.

وذكر السايح، أن الفيروس يصيب الأطفال بكثرة لأنه موسم مدارس نتيجة سرعة انتشاره، ويصيب الشباب والكبار أيضاً.