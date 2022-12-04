الضراط: أعتذر عن ما نشرته بشأن اتفاق دخول الليبيين أمريكا دون رسوم

اعتذر مبعوث الحكومة المنتهية إلى الولايات المتحدة محمد الضراط عن ما نشره في وقت سابق عن منح التأشيرات للمواطنين الليبين بدون رسوم.

وقال الضراط في تغريدة عبر “تويتر” اليوم الأحد: “أعتذر عن نشر معلومة الوصول لاتفاق حول منح التأشيرات للمواطنين الليبيين للدخول للولايات المتحدة قبل أن يتم الإعلان عنه رسمياً من قبل السلطات الرسمية، وهذا التسرع كان خطأ غير مقصود من طرفي، وأعتذر مجدداً عن ذلك”.

وقالت السفارة في تنويه نشرته عبر “تويتر”: “في الوقت الحالي، لا توجد تغييرات للإعلان عن تأشيرات للمسافرين الليبيين إلى الولايات المتحدة”.

وأضافت السفارة: “التقارير التي تفيد بأن التغييرات دخلت حيز التنفيذ غير صحيحة”، داعية إلى الرجوع إلى موقع السفارة الأمريكية لمعرفة المتطلبات الحالية.

يشار إلى أن الضراط كتب تغريدة صباح اليوم قال فيها: “توقيع اتفاقية بين حكومة الوحدة الوطنية والسلطات الأمريكية لمنح تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمواطنين الليبيين لمدة 12 شهرا متعددة الدخول بدون رسوم، تشمل هذه التأشيرات فئات الطلبة ورجال الأعمال والمسؤولين والسواح”.