أبوجناح يبحث تطوير كافة المرافق الصحية في العجيلات

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف بحكومة الوحدة، رمضان أبوجناح، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع مشائخ وأعيان قبائل مدينة العجيلات لمناقشة أوضاع المرافق الصحية بالمدينة والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير عملها وإمكانية حلها

وأكد أبوجناح خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، حرص الحكومة على حل كافة العراقيل التي تواجه قطاع الصحة خاصةً والاهتمام بالمرافق الصحية وتطويرها والاهتمام بالكوادر العاملة.

وعلى نحو متّصل تعهّد أبو جناح، خلال الاجتماع على توفير كافة الاحتياجات فيما يخص مستشفيات؛ العجيلات القروي، والعجيلات العام، والنساء والولادة، والبدء الفعلي في تطويرها وتوفير الكوادر الطبية اللازمة.