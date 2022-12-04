تأجيل لقاء المشري وصالح في الزنتان كان لأمور لوجستية

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة اليوم الأحد، إن تأجيل لقاء رئيسي مجلس الدولة خالد المشري والنواب عقيلة صالح بمدينة الزنتان كان لأمور لوجستية.

وأوضح بن شرادة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ ، أن الأعلى للدولة سيعقد جلسة غداً الإثنين بفندق المهاري، سيكون ضمن بنود جدول أعمالها التصويت النهائي على القاعدة الدستورية.

وأضاف أنه ستتم مناقشة تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، بالإضافة إلى مناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية.

وأعرب، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، عن سعادته لتوصل رئيسا مجلس النواب، عقيلة صالح، والدولة خالد المشري، على عقد اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الزنتان.

واستطرد باتيلي في بيان له :”لأسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا”، ليس بالإمكان عقد الاجتماع في مدينة الزنتان.

وقال أيضًا :”إنني أحث جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ سعياً إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية”.