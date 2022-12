ليبيا – رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتمكين وزارة الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال السلطات والكيانات المحلية كافة من العمل والتواصل مع اللجنة.

البيان الذي تابعته وترجمت الأبرز فيه صحيفة المرصد، أشار إلى تراجع الوزارة في تعميم داخلي أصدرته في الـ27 من نوفمبر الماضي عن آخر صادر سابقًا وجه هذه السلطات والكيانات بوقف التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ إذ تم اعتبار الأخير لاغيًا وباطلًا علنًا بعد التيقن من عدم وجود مبررات لعدم التعاون.

ووفقًا للبيان، جددت اللجنة تأكيداتها حول إنسانية مهامها واحترامها البالغ لليبيا وسلطاتها وشعبها ومؤسساتها وقوانينها وإجراءاتها وتقديرها لاعترافها المؤسسات بدورها غير المتحيز الحيادي المستقل كمنظمة إنسانية مفوضة عالميًا لحماية ومساعدة المتضررين من النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post الصليب الأحمر: نرحب بتراجع الحكم المحلي بحكومة الدبيبة عن قرارها بشأن عدم التعاون معنا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية