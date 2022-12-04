رئيس المجلس الرئاسي يستقبل سفير فرنسا لدى ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا “مصطفى المهراج”.

وتناول اللقاء، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمساعي المحلية والدولية التي تسهم بها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسة، تلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار من يمثله وينفذ مطالبه.

وأشاد السفير الفرنسي، بالدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي للخروج من الأزمة الحالية، مؤكداً استمرار جهود فرنسا لتحقيق الاستقرار، لافتاً أنها ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا وصولاً لاتفاق سياسي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية، يوافق على نتائجها كل الأطراف السياسية.