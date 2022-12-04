قنان: التدخلات الخارجية في ليبيا من البعثة الأممية وكل الدول

أكد عضو مجلس النواب، سالم قنان، أن التدخلات الخارجية بالمشهد الليبي، هي المسؤولية عن إفساد التوافقات التي يتم التوصل إليها، لتصبح النتيجة تصريحات متفائلة لا تعكس أي نتيجة ملموسة على أرض الواقع.

وقال قنان، وهو عضو وفد مجلس النواب باللجنة المشتركة مع مجلس الدولة، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “يجب الانتباه إلى أن المجلسين لا يقومان بدورهما بمعزل عن الواقع، وفي ظل وجود العديد مما يمكن وصفهم بمراكز القوى والتأثير بالساحة الداخلية، فضلاً عن الانقسام السياسي الحاد، وانشغال ممثلي كل منطقة بأوضاعها فقط”.

وقلل من اعتراضات بعض أعضاء مجلس الدولة، حول ما ذكره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن صلاحيات اللجنة، قائلا: “كل ليبي يرفض التدخلات الخارجية الراهنة بشؤون البلاد، ولكن الحقيقة أن تلك التدخلات أكبر مما نتصور، وهي من كل الدول بلا استثناء، ومن البعثة الأممية”.

وأضاف “صالح والمشري توافقا على أن يكون اجتماعهما المقبل تحت رعاية البعثة، وقد يتكلل بالنجاح إذا ما كانت الدول المتدخلة في شؤوننا قد توصلت فعلياً إلى اتفاق فيما بينها”.