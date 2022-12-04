لا يوجد تغييرات للإعلان عن التأشيرات للمسافرين الليبيين

أخبارليبيا24

كشفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا أنه لا يوجد في هذا الوقت أي تغييرات للإعلان عن التأشيرات للمسافرين الليبيين.

وأوضحت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن التقارير التي تفيد بأن التغييرات دخلت حيز التنفيذ غير صحيحة.

وطالبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المواطنين بضرورة الرجوع إلى موقع السفارة الأمريكية لمعرفة المتطلبات الحالية.

وكانت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أعلنت منحها تأشيرات صالحة لمدة 12 شهرتً تستخدم لعدة رحلات.

وقالت السفارة في بيان لها، إنها ستمنح المسؤولين والموظفين الحكوميين الليبيين والممثلين عن منظمات دولية المدرجين في فئتي التأشيرة A-1 وA-2 تأشيرات مجانية صالحة لمدة 12 شهرا وتستخدم لعدة رحلات.