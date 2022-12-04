أعضاء مجلس النواب يشاركون في ندوة علمية بعنوان “دور المرأة في تعزيز الهوية الوطنية”

شارك أعضاء مجلس النواب ميلود الأسود وعبد النبي عبد المولى وأسماء الخوجة وحليمة الصادق، وسعاد الشلي وفوزية بو غالية في ندوة علمية بعنوان “دور المرأة في تعزيز الهوية الوطنية” التي أقيمت بكلية الموارد البشرية زلطن بجامعة صبراتة، بإشراف من أعضاء مجلس النواب وبرعاية ديوان مجلس النواب.

وتناولت الندوة عدد من الأوراق البحثية ألقاها نخبة من الأساتذة والمختصين بالجامعة.

و تأتي إقامة هذه الندوة في إطار الدور المهم الذي يقوم به مجلس النواب خدمة للهوية الوطنية وتعزيزاً لدور المرأة الليبية في المجتمع .