الدبيبة لـ ذوي الهمم: مستعد للتضحية بنفسي حتى لا تعود الحرب إلى ليبيا

ليبيا- ترأس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال اجتماعًا مع القائمين على المجلس الوطني لحقوق ذوي الهمم بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للإعاقة.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، نقل عن الأخير قوله خلال الاجتماع: “يحتفل العالم اليوم بنجاحاتكم وإنجازتكم تحت شعار عالم يسهل الوصول إليه ونمد لكم الأيادي وندعم المبادرات ونقيم التجارب ونواجه معا كل التحديات”.

وقال الدبيبة: “إن تخصيص يوم عالمي لذوي الهمم دليل على أهمية دوركم في المجتمع، ونستلهم من قصص نجاحكم ومثابرتكم الحافز للمزيد من العمل والإنجازات، وتحقيق مطالبكم وحقوقكم دين في رقابنا وتستحقون الدعم طوال الوقت وحكومتنا تعمل جاهدة على ضمان حقوق المواطن ولكم الأهمية والأولوية”.

وأوضح الدبيبة قائلًا: “نجدد التزامنا ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الهمم ونتعهد بالعمل على تنفيذها، واجتماع المجلس الوطني لحقوق ذوي الهمم المنعقد ولأول مرة وبشكل مؤسساتي دليل على مناصرتنا لقضاياكم، وندعم هذه المؤسسة بشكل وطني ووفق ما يكفله لكم القانون والتشريعات”.

وتابع الدبيبة بالقول: “نتعامل بجدية وحرص ومسؤولية مع متطلبات واحتياجات ضحايا الحروب، ولكل من كانت الحرب وراء إعاقته أقول: لزامًا على حكومتنا تولي رعايته ومستعد للتضحية بنفسي حتى لاتعود الحرب لليبيا، ولن أسمح أن يواجه أبناء بلدي المزيد من القتل والبتر”.

وأبدى الدبيبة فخره بكل الشباب المضحين بأجسادهم في سبيل حرية الوطن ورفعته واعتزازه بالمحققين للمكاسب بالمحافل الدولية منهم، فإنجازاتهم نجاح لكل الليبيين في وقت سيتم فيه إطلاق حملة توعية في المجتمع تتضمن الاعتراف بحقوقهم معلنًا سعيه لمساندة مبتوري الأطراف خلال معارك عملية البنيان المرصوص.

