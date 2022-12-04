رئيس الأركان العامة يتفقد سيّر العمل بالأكاديمية البحرية في جنزور

طرابلس 04 ديسمبر 2022 (وال)- أجرى رئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول ركن محمد الحداد اليوم الأحد، زيارة للأكاديمية البحرية في جنزور، كان في استقباله آمر الأكاديمية عميد بحار رمضان العبدلي وعددٍ من آمري القطاعات والإدارات المختلفة.

وأفاد المكتب الإعلامي للأكاديمية بأن الحداد تفقد خلال زيارته، سيّر العمل داخل المؤسسة والمرافق التي جاري العمل على صيانتها وتجهيزها من فصول ومعامل ومباني ومسطحات رياضية.

وأثنى رئيس الأركان خلال زيارته على العمل القائم والضبط والربط العسكري، والعمل المتقن الذي تتبعه المؤسسات التعليمية الأمر الذي من شأنه الرقي بالطالب البحري بصفة خاصة والطالب العسكري بصفة عامة، داعيًا جميع المسؤولين على الأكاديمية إلى بذل العمل والجهد لهذه الصروح التعليمية. (وال)

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