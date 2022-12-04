مجلس الأمن يعقد جلسة حول ليبيا 16 ديسمبر الجاري

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم 16 من شهر ديسمبر الجاري جلسة حول ليبيا، من المقرر أن يتناول خلالها أعمال البعثة الأممية.

ووفقا للأمم المتحدة، فإنه من المقرر أن يقدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطة أمام أعضاء المجلس، تعقبها مشاورات مغلقة بين الدول الأعضاء حول تطورات الأوضاع في البلاد.

وتعد هذه الإحاطة المقررة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، هي الثالثة له منذ توليه مهامه في الـ25 من سبتمبر الماضي.

وكان المبعوب الأممي حث أمس الليبيين بكل أطيافهم ومن جميع مناطق ليبيا، وكذلك المؤسسات العامة، إلى إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال إجراءات ديمقراطية وشفافة في جهد متضافر من أجل إنهاء المأزق الحالي.

وأكد باتيلي أن شعب ليبيا يستحق الفرصة للإدلاء بصوته واختيار قادة المستقبل.

ودعا جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ سعيا إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية.

وطالب باتيلي، مجلسي النواب والأعلى للدولة على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما، وحض على ضرورة أن يخرج هذا الاجتماع بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة، لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة.