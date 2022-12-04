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القماطي يوضح سبب تحالف الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا مع تيار الغرياني

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

علق الناشط الحقوقي حسام القماطي على سياسة الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا في البحث عن مصلحته في تحالفاته مع باقي الأطراف السياسية.

وقال القماطي في منشور عبر حسابه على “فيسيوك” :”الجبهة الوطنية للإنقاذ أقل طرف سياسي تمثيلا لليبيين وأكثرهم استفادة”.

وتابع الناشط الحقوقي في منشوره :”توغلت الجبهة في الجهات المالية ومصرف ليبيا المركزي و الإدارة الوسطى”.

وأضاف القماطي :”الجبهة طرف لا قاعدة شعبية له و لامشروع وطني عبارة عن مجموعة مهاجرين يعملون في ليبيا بينما أسرهم و مصالحهم كلها خارج ليبيا”.

وأوضح بالقول :”يعني قاعدين زي مهندسي النفط أسبوعين في الحقل وأسبوعين في الحوش ( ليبيا هي الحقل في هذا التشبيه)”.

وواصل في منشوره :”طبعا من الطبيعي أن يتحالفوا مع أي طرف مهما كان مختلف أيديولوجيا في سبيل تحقيق المصالح المالية لهم”.

وختم الناشط الحقوقي منشوره :”لهذا نرى تحالفهم مع تيار المفتي و التأزيم، الموضوع كله موضوع فلوس”.

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