أبوراص: عقيلة والمشري سيلتقيان لإعادة توحيد البلاد

قالت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص، إن رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، سيلتقيان لإعادة توحيد البلاد مجددا بعد انقسامها.

وأضافت أبوراص، في تصريح صحفي، إن تأجيل لقاء المشري وعقيلة صالح في الزنتان، لأسباب لوجستية ولكنه سيجرى داخل الأراضي الليبية في إطار توطين الحوار وتجاوز ما يحدث من تباعد في العواصم الأجنبية.

وكانت أبوراص، قالت في وقت سابق، إن اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري يأتي في إطار توطين الحوار داخل الأراضي الليبية، لجسر الهوة السياسية التي تظهر دائما، خلال اللقاءات، في العواصم الأجنبية.