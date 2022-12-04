ليبيا الان

أبوراص: عقيلة والمشري سيلتقيان لإعادة توحيد البلاد

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت عضو مجلس النواب ربيعة  أبوراص، إن رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، سيلتقيان لإعادة توحيد البلاد مجددا بعد انقسامها.

وأضافت أبوراص، في تصريح صحفي، إن تأجيل لقاء المشري وعقيلة صالح في الزنتان، لأسباب لوجستية ولكنه سيجرى داخل الأراضي الليبية في إطار توطين الحوار وتجاوز ما يحدث من تباعد في العواصم الأجنبية.

وكانت أبوراص، قالت في وقت سابق، إن اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري يأتي في إطار توطين الحوار داخل الأراضي الليبية، لجسر الهوة السياسية التي تظهر دائما، خلال اللقاءات، في العواصم الأجنبية.

 

 

الوسوم

أبوراص إعادة توحيد البلاد المشري عقيلة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك