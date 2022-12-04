خلال لقائه المنفي..مهراج يشيد بدور المجلس الرئاسي للخروج من الأزمة الحالية

العنوان – طرابلس

أشاد السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج ، اليوم الأحد، بالدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي للخروج من الأزمة الحالية.

وأكد مهراج خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي استمرار جهود فرنسا لتحقيق الاستقرار.

ولفت السفير الفرنسي إلى أن فرنسا ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا وصولاً لاتفاق سياسي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية، يوافق على نتائجها كل الأطراف السياسية.

وبحث المنفي ومهراج مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمساعي المحلية والدولية التي تسهم بها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار من يمثله وينفذ مطالبه.