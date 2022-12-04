المدغيو: فوجئنا ببيان باتيلي بشأن تأجيل لقاء عقيلة والمشري في الزنتان

قال خليفة المدغيو، عضو مجلس الدولة عن الزنتان، إن مدينة الزنتان كانت مستعدة لاستقبال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد للمشري، اليوم الأحد، لكنّا فوجئنا ببيان البعثة الأممية أمس”.

وأضاف المدغيو، في تصريحات صحفية:” حديث المبعوث الأممي عن “أسباب خارج إرادته” لم نفهمه، ولا نعرف ما الذي يقصده به مع استعداد المدينة وأعيانها وساستها أتمّ الاستعداد لاستقبال الاجتماع الثلاثي”.

ولفت إلى أن المدينة جاهزة لوجستياً لعقد أي اجتماع لمسؤول وتأمينه، وصيانة مطار الزنتان متواصلة منذ مدة، وقد أُكّد أنه سيكون جاهزاً بداية ديسمبر الجاري”.

وأشار إلى أن الزنتان أنسب المدن لاستضافة لقاء عقيلة والمشري لأنها لا تنتمي لطرف واحد، ففيها مؤيدون لعقيلة وآخرون للمشري، ولذا فهي مؤهلة للعب دور في التقارب بين الطرفين .

وتابع:” بلغنا أن حكومة الدبيبة ضغطت على بلدية الزنتان لمنع اللقاء لكن المدينة لا تمثلها البلدية وحدها إذ يمكننا تنسيق اللقاء عبر الأعيان والأهالي”

واستطرد:”: ستعقد غدا جلسة رسمية لمجلس الدولة برئاسة المشري، وسنستوضح أمر تأجيل اللقاء وأسباب ذلك منه صراحةً”.