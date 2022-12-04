أعضاء مؤتمر المسار الدستوري الليبي يسلمون نسخة من القاعدة الدستورية للمنفي

أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، تسلم رئيس المجلس، محمد المنفي، نسخة من القاعدة الدستورية التي أنتجها مؤتمر المسار الدستوري، الذي عقد خلال الأيام الماضية بالعاصمة طرابلس.

ووفقا لبيان المجلس، فإن أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري، سلموا النسخة للمنفي، حيث يضم المؤتمر مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية، وذلك في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس.

وأضاف أن المنفي ناقش مع أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري، مستجدات المشهد السياسي والعقبات التي تحول دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي، لإنهاء كافة المراحل الانتقالية.

والتأم مؤتمر المسار الدستوري في طرابلس مطلع شهر أغسطس الماضي بمشاركة ممثلين عن 25 حزبًا ومكونًا سياسيًا، إضافة إلى المكونات الثقافية والشخصيات السياسية ومترشحين للرئاسة ومترشحين برلمانيين ومنظمات مجتمع مدني واتحادات ونقابات مهنية ووفود من المنطقة الشرقية والجنوبية بكل مكوناتها وسجلت فيه المرأة حضورًا فاعلًا من كافة أنحاء البلاد.