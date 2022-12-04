البيوضي: السفارة الأمريكية تقول لحكومة الدبيبة بطلوا وهم

اعتبر رئيس “حزب التجديد” سليمان البيوضي، أن نفي السفارة الأمريكية لدى ليبيا حدوث تسهيلات في تأشيرة دخول الليبيين إلى الولايات المتحدة، في الوقت الحالي، عبر حسابها على “تويتر”، تقليل وتكذيب لحكومة عبدالحميد الدبيبة.

البيوضي، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”السفارة الأمريكية على صفحات التواصل الاجتماعي ترد على حكومة الدبيبة بمنشور ترجمته (بالليبي): بطلوا وهم”.

وكانت السفارة قد قالت في تنويه نشرته عبر “تويتر”: “في الوقت الحالي، لا توجد تغييرات للإعلان عن تأشيرات للمسافرين الليبيين إلى الولايات المتحدة”.

وأضافت السفارة: “التقارير التي تفيد بأن التغييرات دخلت حيز التنفيذ غير صحيحة”، داعية إلى الرجوع إلى موقع السفارة الأمريكية لمعرفة المتطلبات الحالية.