مدتها شهر..بعثة تقصي الحقائق إلى ليبيا تعلن انتهاء مهمتها الخامسة

العنوان – طرابلس

أنهت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا مهمتها الاستقصائية الخامسة إلى البلاد.

وأوضحت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي أن الزيارة الميدانية كانت موسعة إلى طرابلس، مشيرة إلى أنها كانت في الفترة من 20 أكتوبر إلى 21 نوفمبر المنصرم.

وأضافت الأمم المتحة أن هذه المهمة هي الأولى لبعثة تقصي الحقائق إلى ليبيا منذ أن مدد مجلس حقوق الإنسان ولايتها من يوليو الماضي إلى مارس 2023.

وأكدت أن محققي البعثة أجروا خلال مهمتهم الاستقصائية، مقابلات مع الشهود ومنظمات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق الإنسان

وكشفت عن عدم تمكنها من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز للتحقيق في الانتهاكات المزعومة، مطالبة منحها الإذن بالوصول إلى تلك الأماكن.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن بعثتها لم تتلق إذنًا من السلطات المحلية بزيارة مدينة سبها، مؤكدة عزمها تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان خلال جلسته في مارس 2023.