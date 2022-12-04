الشريف لـ “ليبيا الحدث”: استطعنا التعامل مع مصابي “آر إس في” والعلاج متوفر

قال رئيس اللجنة العملية بمستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة نايف الشريف، إنهم استطاعوا التعامل مع مصابي الـ”آر إس في” (الفيروس المخلوي التنفسي) بشكل جيد جدا وإن العلاج متوفر.

وأوضح الشريف في مداخلة تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أن رصد المرض بدأ بملاحظة زيادة عدد المترددين إلى 250 حالة يوميا من الأطفال، وأن الأعراض تظهر من خفيفة إلى شديدة بعد مرور فترة الحضانة وهي ستة أيام.

ونوه رئيس اللجنة العلمية بمستشفى الكفرة أن انتشار الفيروس يكون عن طريق الرذاذ وأنه للوقاية يجب المحافظة على المسافة بين الحالة السليمة والمصاب.

وشهدت المدينة اليومين الماضيين موجة مرض حادة تصيب الأطفال، لم تعرف أسبابه أول الأمر حتى تم التعرف على نوعيه الفيروس المتسبب للحالات المرضية المتزايدة بعد وصول مواد تشغيل من مركز مكافحة الأمراض إلى فرعه في المدينة، بحسب مدير المستشفى إسماعيل العيضة.