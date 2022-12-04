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عن تحالف الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا مع الغرياني.. القماطي: الموضوع كله فلوس

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق الناشط الحقوقي حسام القماطي على سياسة الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا في البحث عن مصلحته في تحالفاته مع باقي الأطراف السياسية.

وقال القماطي في منشور عبر حسابه على “فيسيوك” :”الجبهة الوطنية للإنقاذ أقل طرف سياسي تمثيلا لليبيين وأكثرهم استفادة”.

وتابع الناشط الحقوقي في منشوره :”توغلت الجبهة في الجهات المالية ومصرف ليبيا المركزي و الإدارة الوسطى”.

وأضاف القماطي :”الجبهة طرف لا قاعدة شعبية له ولامشروع وطني عبارة عن مجموعة مهاجرين يعملون في ليبيا بينما أسرهم و مصالحهم كلها خارج ليبيا”.

وأوضح بالقول :”بمعني قاعدين زي مهندسي النفط أسبوعين في الحقل وأسبوعين في الحوش ( ليبيا هي الحقل في هذا التشبيه)”.

وواصل في منشوره :”طبعا من الطبيعي أن يتحالفوا مع أي طرف مهما كان مختلف أيديولوجيا في سبيل تحقيق المصالح المالية لهم”.

وختم الناشط الحقوقي منشوره :”لهذا نرى تحالفهم مع تيار المفتي والتأزيم، الموضوع كله موضوع فلوس”.

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القماطي حسام القماطي

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صحيفة الساعة 24

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