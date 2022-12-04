الصديق الكبير يلتقي بأعضاء لجنة التخطيط بمجلس النواب الليبي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أعضاء لجنة التخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب برئاسة عمر تنتوش، وعضوية عامر عمران وعبدالمنعم بالكور، ومحمد الفويرس وخليفة الدغاري.

وقال المصرف المركزي في بيان له، إن اللقاء خصص لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأربعة ملفات هي: الإنفاق العام وميزانية العام المقبل، ووضع البنوك التجارية، واستكمال مشروعات البنية التحتية.

ويأتي لقاء الكبير مع لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، في وقت تشهد فيه العلاقة بين المجلس والمحافظ توترا على خلفية توجيه رئيس المجلس عقيلة صالح، في الأول من يوليو الماضي، بضرورة التقيد بأحكام قراره الخاص بقصر التعامل مع علي الحبري باعتباره المحافظ المكلف لمصرف ليبيا المركزي، وذلك قبل إقالة الحبري الأسبوع الماضي.