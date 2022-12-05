عن تحالف حزب الرفادي مع الغرياني.. القماطي: الموضوع كله فلوس

علق الناشط الحقوقي حسام القماطي على سياسة ما يسمى “الجبهة الوطنية” في البحث عن مصلحته في تحالفاته مع باقي الأطراف السياسية.

القماطي، وفي منشور عبر حسابه على “فيسيوك”، قال: ”الجبهة الوطنية للإنقاذ أقل طرف سياسي تمثيلا لليبيين وأكثرهم استفادة”.

وتابع: ”توغلت الجبهة في الجهات المالية ومصرف ليبيا المركزي و الإدارة الوسطى”.

وأضاف: ”الجبهة طرف لا قاعدة شعبية له ولامشروع وطني عبارة عن مجموعة مهاجرين يعملون في ليبيا بينما أسرهم و مصالحهم كلها خارج ليبيا”.

وأوضح بالقول: ”بمعني قاعدين زي مهندسي النفط أسبوعين في الحقل وأسبوعين في الحوش ( ليبيا هي الحقل في هذا التشبيه)”.

وواصل في منشوره: ”طبعا من الطبيعي أن يتحالفوا مع أي طرف مهما كان مختلف أيديولوجيا في سبيل تحقيق المصالح المالية لهم”.

وختم: ”لهذا نرى تحالفهم مع تيار المفتي والتأزيم، الموضوع كله موضوع فلوس”.