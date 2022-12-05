حرشاوي: الإطاحة بحكومة الدبيبة مرهونة بقرار من أردوغان

قال جلال حرشاوي، المتخصص في الشؤون الليبية، إن المصافحة بين الرئيسين السيسي وإردوغان صادقة، لكنها لا تخفف التوترات في ليبيا.

وأضاف في تصريحات صحفية: “لأسباب لا علاقة لها بالإخوان المسلمين، لا تقبل مصر طموحات تركيا الاقتصادية في شرق ليبيا” ، مستبعدًا الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلا إذ قرر إردوغان ذلك.

وتابع حرشاوي: “ستستمر أنقرة في محاولة إغواء الجهات الفاعلة الأخرى في شرق ليبيا حتى تتمكن من تنمية أنشطتها الاقتصادية في برقة”، مشيرًا إلى ما وصفه بقلق مصر من النفوذ التركي على أراضي برقة أكثر منها على البحر.

وتحتل تركيا المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الدول المصدرة للشرق الليبي، وفق بيانات صادرة عن رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي، مرتضى قرنفل.

وخلال اتصالاته مع المسؤولين في شرق ليبيا، كشف الجانب التركي عن رغبة في استكمال المشاريع الاقتصادية التركية غير المكتملة في المنطقة، في أقرب وقت ممكن.

وقال رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي إن “ستاد بنغازي وميناءها والمطارات، وبعض المباني الجامعية، تندرج في إطار هذه المشاريع” ،مشددًا على أن الأتراك على استعداد لاستكمال المشاريع غير المنجزة في المنطقة.