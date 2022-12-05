جعودة: نتوقع أن يكون لقاء رئيسي “النواب والدولة” في إحدى المدن الليبية خلال الساعات المقبلة

توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري ” صالح جعودة “، أن يكون اللقاء بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري في إحدى المدن الليبية، خلال الساعات المقبلة،

وتساءل جعودة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن «الفائدة التي يمكن أن تتحقق» بعد دعوة عقيلة صالح للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إلى اجتماع لجنة «المسار الدستوري» المشكّلة من المجلسين..

وتابع جعودة: «هذه اللجنة المشتركة أنهت عملها خلال 3 جولات من المفاوضات استضافتها القاهرة، الصيف الماضي، بتوافق وفدي المجلسين على مجمل ما ورد في مشروع الدستور الليبي المعد منذ 2017، باستثناء شروط الترشح للرئاسة».

واستدرك: «ربما عندما يجتمع المشري وصالح، تكون لدى الأخير أفكار جديدة يطرحها على المشري، وبالتبعية على أعضاء (الأعلى للدولة)، مما يقتضي بدء جولة جديدة من التفاوض