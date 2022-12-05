“الأدوية المغشوشة”.. حمزة يكشف عن “كارثة صحية” بعد برومات البوتاسيوم

كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، عن كارثة أخرى تُضاف إلى سلسلة الكوارث التى تُرتكب في حق هذا الشعب.

وقال في منشور عبر فيسبوك: “كارثة أخرى تضاف إلى سلسلة الكوارث التي ترتكب في حق هذا الشعب المسكين وهي جرائم تطال حق الرعاية الصحية والحق في الدواء وحق الغداء الصحي، وهي كارثة ( الأدوية المغشوشة) بمعني التي لا تنطبق عليها المواصفات القياسية الليبية وأدنى أنواع الأدوية بعد برومات البوتاسيوم”.

وأضاف متساءلا:” فهل من وقفه قبل فوات الأوان، واستمرار القتل البطئ للشعب الليبي!”.