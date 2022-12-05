ليبيا الان

“الأدوية المغشوشة”.. حمزة يكشف عن “كارثة صحية” بعد برومات البوتاسيوم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، عن كارثة أخرى تُضاف إلى سلسلة الكوارث التى تُرتكب في حق هذا الشعب.

وقال في منشور عبر فيسبوك: “كارثة أخرى تضاف إلى سلسلة الكوارث التي ترتكب في حق هذا الشعب المسكين وهي جرائم تطال حق الرعاية الصحية والحق في الدواء وحق الغداء الصحي، وهي كارثة ( الأدوية المغشوشة) بمعني التي لا تنطبق عليها المواصفات القياسية الليبية وأدنى أنواع الأدوية بعد برومات البوتاسيوم”.

وأضاف متساءلا:” فهل من وقفه قبل فوات الأوان، واستمرار القتل البطئ للشعب الليبي!”.

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عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية

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