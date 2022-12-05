وزير خارجية تركيا: عندما حاول باشاغا دخول طرابلس أوقفناه

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو:” عندما حاول فتحي باشاغا رئيس وزراء حكومة الاستقرار الوطني، دخول طرابلس أوقفناه، متابعاً:” ما فعله كان غير مقبول”.

وزعم أوغلو، في كلمته في الدورة الثامنة لملتقى”حوارات المتوسط” السنوي:” كان لتركيا دور في ليبيا فضلا عن العملية التركية في شمال سوريا ضد الجماعات الكردية”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ولفت الوزير التركي، إلى أن الوضع هش في ليبيا حيث لا تزال قضية الشرعية مفتوحة”، مشيرا إلى أن “هناك بعض الأطراف التي تحاول التنافس معنا، لروسيا وجود ميداني مع مجموعة فاغنر”، على حد تعبيره.

وتابع أوغلو:” أن هناك تعاونا أكبر من المنافسة بين مختلف الأطراف”، مضيفا: “آمل أن نتمكن أيضًا من العمل جنبًا إلى جنب مع مصر” على حد قوله.

واستطرد:” من الضروري أن يضمن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة أساسًا دستوريًا للعملية الانتخابية، في الوقت الحالي، حتى لو قالوا إنهم يريدون الانتخابات، فإنهم لا يتخذون أي خطوات ملموسة”، على حد زعمه.

وأكد أن الانتخابات النزيهة والديمقراطية هي السبيل الوحيد لضمان إعادة توحيد ليبيا، على حد ادعائه.