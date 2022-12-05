وزارة الداخلية: انطلاق فعاليات الدورة التدريبية حول تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي

انطلقت بمدينة بنغازي أمس السبت؛ فعاليات الدورة التدريبية في مجال “تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي”، لعدد من ضباط هيأة الشرطة بالمنطقة (الجنوبية والوسطى والشرقية).

وبحسب ما نشرته وزارة الداخلية بصفحتها في موقع “فيس بوك”؛ قد افتتحت الدورة؛ بحضور مدير فرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية اللواء جمال العمامي ورئيس مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي المكلف صلاح جربوع، والمنسق الأمني بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات العميد خالد الزربوط، ومعاون مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد عماد العيساوي.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بالشراكة مع المفوضية العليا للانتخابات؛ لتدريب العاملين كافة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في التعريف بالأمن الانتخابي، طرائق التعامل مع العمليات الانتخابية بالصورة الصحيحة وفقًا للمعايير الدولية.