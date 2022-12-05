وثائق صادرة عن الخارجية الأمريكية تُثبت انتحال «الضراط» صفة مبعوث حكومة الدبيبة لدى بلادها

أفادت وثائق صادرة عن الخارجية الأمريكية بأن الإخواني محمد عبدالله الضراط، منتحل صفة مبعوث حكومة عبدالحميد الدبيبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الوثائق، أن الحكومة الأمريكية أبلغت حكومة الدبيبة أن الضراط مواطن أمريكي، وأنه غير مسجل في سجل الوكلاء الأجانب (اللوبيات) حتى يُسمح له بتمثيل دولة أجنبية كمواطن أمريكي.

وأثبتت الوثائق، أن الحكومة الأمريكية، رفضت اعتماد الضراط كمبعوث دبلوماسي، وأكدت أنه لن يتمتع بالامتيازات والحصانات الخاصة بهذه الوظيفة أثناء وجوده في الولايات المتحدة.

وكشفت الوثائق، عن أن الضراط كان يعمل مستشاراً لدى خارجية الوفاق ولمتابعة عمل شركة ميركوري الأمريكية للعلاقات العامة وصرفت له حكومة الدبيبة مبلغ 104 ألف دولار (4000 دولار عن كل شهر) وجددت التعاقد معه اعتبارًا من 1 يناير 2022.

ويرأس الضراط، أيضًا مجلس إدارة مصرف ليبيا الخارجي الذي يحوي مليارات من عائدات النفط في حساب المؤسسة لديه.

وأعلن الضراط، توقيع اتفاقية مع السلطات الأمريكية لمنح تأشيرات دخول للمواطنين الليبيين إلى الولايات المتحدة لمدة 12 شهرًا، بدون رسوم وكذبته السفارة الأمريكية أمس الأحد وسارع بالاعتذار.

وكانت السفارة الأمريكية، قالت في تنويه نشرته عبر “تويتر”: “في الوقت الحالي، لا توجد تغييرات للإعلان عن تأشيرات للمسافرين الليبيين إلى الولايات المتحدة”.

وأضافت السفارة: “التقارير التي تفيد بأن التغييرات دخلت حيز التنفيذ غير صحيحة”، داعية إلى الرجوع إلى موقع السفارة الأمريكية لمعرفة المتطلبات الحالية.

يشار إلى أن “محمد الضراط” كتب تغريدة صباح اليوم، اعتذر عنها لاحقًا، قال فيها: “توقيع اتفاقية بين حكومة الوحدة الوطنية والسلطات الأمريكية لمنح تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمواطنين الليبيين لمدة 12 شهرا متعددة الدخول بدون رسوم، تشمل هذه التأشيرات فئات الطلبة ورجال الأعمال والمسؤولين والسواح”.