العرفي: نتجه الآن لتشكيل حكومة جديدة

قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يتجه الآن لتشكيل حكومة جديدة بعد توحيد المؤسسات السيادية.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية:” نحن في مجلس النواب نطالب باستدعاء حكومة باشاغا للاستماع لإحاطة لها”.

ولفت إلى أن جلسة النواب المقبلة ستكون برئاسة عقيلة صالح والمحور الرئيسي لها هو انتخاب النائب الثاني عن الجنوب، وسيتم مناقشة قانون الأمن الداخلي بعد صياغته وتصحيحه”.

وتابع:” لابد من التصويت على قانون الأمن الداخلي تصويتًا نهائيًا ونشره في الجريدة الرسمية”.

وأكد أن قانون النقابات وقانون العمل سيتم مناقشتهما أيضًا بعد اكتمال تجهيزهما.