ضبط شخص يتاجر في المواد المسكرة داخل محل تنقية مياه ببنغازي

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي شخصا يتاجر في المواد المُسكرة داخل محل لتنقية مياه الشرب بحي قطر في المدينة.

ووردت معلومات حول نشاط المتهم إلى القسم، حيث راقب عناصر التحريات المكان المستهدف، ثم أعدوا كمينا للمتهم وأوقفوه وهو في حالة سكر، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

وعثر رجال الأمن بحوزته على أربعة غالونات سعة 20 لترا، مملوءة بالمواد المُسكرة، ثم نقل إلى القسم حيث اعترف بالاتجار وتعاطي تلك المواد داخل محل تنقية المياه الذي يملكه.

واتُخذت جميع الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.