بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 05 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 05 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر مع أجواء دافئة أثناء فترات النهار على أغلب المناطق.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد على أقصى المناطق الغربية، ومن المتوقع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الساحل من (راس اجدير حتى الزاوية و مصراتة).

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الإتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-25)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 26)مْ ولا تتجاوز (19)مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قلية السحب.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 29)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-27)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:55).