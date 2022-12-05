أعلنت مديرية أمن أمساعد ضبط متهم بحوزته كيلو مخدرات عند بوابة الجرفان على الحدود الشرقية لليبيا.

وأشارت المديرية في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى تعاون قسم البحث الجنائي مع الأجهزة الأمنية المكلفة بالبوابة للقبض على المتهم وإعداد كمين، وجرى الاستدلال في الواقعة واتخاذ الإجراءات وإحالة المتهم والحرز إلى النيابة العامة.



وفي العام 2017 أصدر رئيس الحكومة الموقتة السابقة، عبدالله الثني، تعليمات بتزويد بوابة الجرفان بأحدث التجهيزات وأجهزة اتصالات طويلة وقصيرة المدى، وتشكيل قوة للسيطرة وفرض الأمن لمكافحة ظاهرة التهريب والتصدي لتهريب الآليات الثقيلة.