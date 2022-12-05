النائب العام: حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى سيراليون بتهم فساد

أمرت النيابة العامة، بحبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى جمهورية سيراليون، لارتكاب واقعات تربُّح غير مشروع من أموال الدولة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تم اتخاذ تدابير قضائية، لتحقيق سلوكات مؤثمة أتاها القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية سيراليون.

وقال البيان، إن النيابة تصدت، لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي المنسوبة إلى مسؤول البعثة لدى الدولة المعتمد لديها؛ فاستقرَّ لدى المحقق وجاهة الأدلة، واستنبط منها رجحان صحة ارتكاب المسؤول لواقعات تربُّح غير مشروع:

وتابع البيان: المتهم تعمَّد مخالفة الفروض المسلكيَّة بمَنْعِه المراقب المالي من أداء العمل المكلَّف به؛ حتى انفصمت رابطة الأخير بإدارة الحسابات المصرفية، فاستيسرَ للمسؤول سحب عشرات الآلاف من النقد الأجنبي عقب انقطاع صلته بإطار البعثة الوظيفي.

وأكد البيان، أنه وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤول واتهامه؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.