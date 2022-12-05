طقس مستقر ودافئ على ليبيا نتيجة مرتفع جوي يتمركز على وسط البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بقاء الطقس مستقرًا نتيجة مرتفع جوي يتمركز على وسط ليبيا. وذكر المركز أن الأجواء ستكون دافئة أثناء فترات النهار.

وأضاف، أن درجات الحرارة ستكون فوق معدلاتها الفصلية، ما بين (21-27) مئوية على أغلب المناطق.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر يوم غدٍ الثلاثاء على المناطق الممتدة من راس اجدير حتى الزاوية ومصراتة. وتوقع، تكاثر السحب مساء يوم الغد على أقصى مناطق الشمال الغربي.

الرياح

وشمال غرب ليبيا تكون الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تكون درجات الحرارة القصوى ما بين (21-25) مئوية.

وفي الشمال الشرقي، الرياح شمالية غربية فجنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (21- 26) مئوية ولا تتجاوز (19) على مناطق الجبل الأخضر.

وجنوبًا الرياح، جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة السرعة، بالجنوب الغربي. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25- 29) مئوية.

أمّا بالجنوب الشرقي؛ فالرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى، تتراوح مابين (22-27) مئوية.