الضراط منتحل للصفة ومُصر على تقديم معلومات غير حقيقية حول التأشيرة الأمريكية

أخبارليبيا24

أكد الناشط الحقوقي حسام القماطي أن مبعوث ليبيا للولايات المتحدة محمد الضراط مصر على تقديم معلومات غير حقيقية لليبيين حول الإجراءات القنصلية الأمريكية بخصوص التأشيرات.

وأوضح القماطي أن الضراط منتحل صفة مبعوث ليبيا للولايات المتحدة، ذلك لأن حكومة الولايات المتحدة رفضت طلبه لأنه مواطن أمريكي.

وتابع الناشط الحقوقي أن الضراط منتحل الصف، غير مسجل في سجل اللوبيات حتى يسمح له بتمثيل دولة أجنبية كمواطن أمريكي.

وواصل القماطي في منشور على حسابه في “فيسبوك” :”يعني تصريح محمد الضراط اليوم يضعه أمام مسؤولية قانونية أمام السلطات الأمريكية قبل السلطات الليبية”.

ولفت الناشط الحقوقي إلى أن المبالغ المالية التي يتقاضاها من الدولة الليبية تجعله “PEP” موضحًا أن (الشخص المكشوف سياسيًا) أمام الجهات المالية في الولايات المتحدة، هو أمر يؤثر على مصلحة مصرف ليبيا الخارجي الذي يديره الضراط أيضًا.

وأضاف القماطي :”مش هكي و بس السيد محمد الضراط يتقاضى من غير حق مرتبين من الدولة الليبية حسب المستندات اللي بحوزتنا”.

وقال أيضًا :”السيد محمد الضراط مازال مصر على تقديم معلومات غير حقيقية لليبيين حول الإجراءات القنصلية الأمريكية بخصوص التأشيرات حتى بعد نشر السفارة الأمريكية لتكذيب التصريح الذي قام به صباح اليوم حول قيام السفارة بإصدار تأشيرات “مجانية” للمواطنين الليبيين.