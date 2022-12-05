الارصاد: مرتفع جوي يتمركز وسط ليبيا ..وتكاثر للسحب مساء الغد بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 05/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقساً مستقراً نتيجة مرتفع جوي يتمركز علي وسط ليبيا. ووفقا للتقرير تكون الأجواء دافئة أثناء فترات النهار ودرجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية فتكون مابين (21-27)مْ على أغلب المناطق. ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على المناطق الممتدة من راس اجدير حتى الزاوية ومصراتة. واشار التقرير إلى أن السحب تتكاثر مساء يوم الغد على أقصى مناطق الشمال الغربي.

والله اعـــــــــــــــــلم.

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